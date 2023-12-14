МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Україна 14 грудня отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надійшли у рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

У Мінфіні додали, що залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

"Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою EFF 15,6 млрд доларів (11,6 млрд спеціальних прав запозичення).