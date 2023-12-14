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АНАЛІТИКА

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

12:13 14.12.2023 |

Економіка

 

Україна 14 грудня отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надійшли у рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

У Мінфіні додали, що залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

"Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою EFF 15,6 млрд доларів (11,6 млрд спеціальних прав запозичення).
За матеріалами: Економічна правда
 

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