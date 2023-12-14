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На кордоні з Польщею в чергах стоять 2600 вантажівок
12:01 14.12.2023 |
На польсько-українському кордоні перебуває близько 2600 вантажівок, триває блокування руху на трьох пунктах пропуску.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінфом.
"Три напрямки - Краківець, Рава-Руська та Шегині - залишаються заблокованими. Рух на цих напрямках ускладнений через дії учасників акції на території Польщі. Зрозуміло, що рух певний відбувається, але тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає... Станом на ранок за інформацією, яку ми маємо від польських колег, 2600 вантажних транспортних засобів перебувають у чергах на трьох напрямках, очікуючи можливості на перетин кордону в напрямку України", - сказав Демченко.
За його словами, зараз спостерігається інтенсивний рух у пункті пропуску "Ягодин", який було розблоковано 11 грудня після 14 години за київським часом. Речник зазначив, що за минулу добу цей напрямок перетнуло понад 1000 вантажних засобів.
Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".
Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
23 листопада польські аграрії долучилися до протесту і розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску "Медика - Шегині" поблизу Перемишля.
11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною "Ягодин - Дорогуськ".
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