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У Словаччині на в'їзд в Україну очікують 520 вантажівок - прикордонники

11:56 14.12.2023 |

Економіка

 

На напрямку пункту пропуску «Ужгород» на словацькому кордоні очікують проїзду в Україну 520 вантажівок.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 520 вантажівок. В е-черзі на виїзд із України на ранок зареєстровано майже 1200 вантажівок», - зазначив речник.

Пропуск вантажних автомобілів з України у Словаччину був частково поновлений. Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по два автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки, поінформували в ДПСУ.

На кордоні з Угорщиною рух відбувається, але є черги. Станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікували на проїзд 400 вантажівок.

Як повідомляв Укрінформ, на польсько-українському кордоні перебуває наразі близько 2600 вантажівок, триває блокування руху на трьох пунктах пропуску.
 

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