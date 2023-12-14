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Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлений - прикордонники
11:52 14.12.2023 |
Пропуск вантажних автомобілів з України у Словаччину частково поновлений.
Як передає Укрінформ, про це Державна прикордонна служба повідомляє у Телеграмі.
«Станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні», - ідеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію.
Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по два автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.
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Як повідомляв Укрінформ, представники спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».
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