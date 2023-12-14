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Бізнесу компенсують 660 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
23:23 13.12.2023 |
Держава виплатить роботодавцям 660 млн грн компенсації у 2024 році за облаштування 10 000 робочих місць для людей з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
На облаштування одного робочого місця для людей з інвалідністю І групи виділяється до 100 500 грн, інвалідністю ІІ групи - до 67 000 грн.
Компенсація надається за придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця.
Це можуть бути меблі та фурнітура, комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення, поручні та бруси, машини для виробництва та обробки, засоби захисту здоров'я та безпеки на робочих місцях тощо, пояснюють у Держслужбі зайнятості.
Щоб отримати компенсацію, роботодавцю протягом 90 днів після облаштування робочого місця слід подати заяву про відшкодування витрат до центру зайнятості за місцем своєї господарської діяльності.
Центр зайнятості протягом 10 робочих днів ухвалює рішення про надання компенсації. Виплачуються кошти протягом п'яти робочих днів на рахунок роботодавця.
Уряд запровадив програму виплати компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю у серпні цього року.
Роботодавці вже отримали 41 компенсацію на понад 2 млн грн. Середній рівень компенсації - 55 000 грн.
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