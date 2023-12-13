В Україні хочуть скасувати понад 70% від всіх державних санітарних правил та норм

В Україні хочуть скасувати понад 70% від усіх державних санітарних правил і норм у рамках реформи дерегуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Мінекономіки провело публічні консультації з бізнесом на тему перегляду санітарних правил і норм. Під час зустрічі було запропоновано скасувати 74% від всіх державних санітарних правил і норм.

"Коли ми переглядали регулювання у сфері охорони здоров'я, виявилось, що велика частина регулювання пов'язана з державними санітарними правилами та нормами. І подекуди санпіни застарілі, а ринок і технології значно просунулись. І таким чином підприємці ведуть бізнес не оптимальним шляхом. Тому ми маємо переглянути цю частину регулювання", - розповів заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Детальніше про напрацювання експертів щодо перегляду санітарних правил і норм розповіла під час своєї презентації керівниця сектору регулювання Офісу ефективного регулювання Ганна Башняк.

"Під час інвентаризації та перегляду ми виявили 298 чинних інструментів державного регулювання, які містяться в державних санітарних нормах та правилах. Це вкрай високий показник... За результатами перегляду, запропоновано скасувати 222 інструменти державного регулювання, а це - 74% від загальної кількості. Зокрема, з таких причин, як неактуальність та застарілість регулювання, дублювання з іншими інструментами державного регулювання. Решту інструментів рекомендовано оптимізувати та привести у відповідність до чинного законодавства", - пояснила Башняк.