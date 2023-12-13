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Вантажообіг морпортів Дунайського регіону зріс за 11 міс. удвічі
18:48 13.12.2023 |
Вантажообіг морських портів Дунайського регіону за січень-листопад 2023 року сягнув 29,4 млн тонн, що більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період 2022 року (14,5 млн тонн), повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у вівторок.
За словами Литвина, кількість оброблених суден у дунайських портах за 11 місяців цього року збільшилася на 68,6% - з 8,944 тис. до 13,045 тис., тоді як за 11 місяців 2021 року їх було 3,252 тис.
Керівник АМПУ уточнив, що в структурі вантажообігу майже половина - 14,1 млн тонн - припала на зерно, ще 2,6 млн тонн - рослинна олія, 1,9 млн тонн - нафтопродукти, 1,7 млн тонн - руда, а ще 9 млн тонн - інші вантажі.
Він також зазначив, що за 11 міс. -2023 у дунайських портах відкрито 23 нових термінали і 20 нових точок для перевалки вантажів, а також збільшено кількість лоцманів із 14 до 78 осіб.
На конференції зазначалося, що український коридор під контролем ВМС ЗСУ в чорноморських портах "Великої Одеси" (Одеса, Чорноморськ, Південний), який повноцінно розпочав роботу в серпні-вересні, станом на листопад опрацював 6,4 млн тонн вантажів, зокрема 4 млн тонн - у листопаді.
Литвин додав, що за підсумками 11 місяців 2023 року всіма портами України перевантажено 52,8 млн тонн вантажів проти 45,6 млн тонн у 2022 році, зокрема експортних - 47,9 млн тонн, імпортних - 4,6 млн тонн.
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