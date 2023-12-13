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Артур Еш
Експорт із портів Дунаю зросте до 4 мільйонів тонн на місяць завдяки співпраці з Румунією - Кубраков
16:16 13.12.2023 |
Спільна робота з румунськими колегами дозволила налагодити додатковий коридор експорту української продукції, який є дуже важливим в умовах російського військового вторгнення в Україну і транспортної блокади.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на конференції «The Reconstruction of Ukraine: A Strategic Role for Romania», передає кореспондент Укрінформу.
«У нас вже є успішний кейс - разом з румунськими партнерами ми нарощуємо експортну спроможність українських портів Дунаю. За 11 місяців обсяги перевалки через дунайські порти склали вже майже 30 млн тонн. Завдяки спільній роботі та домовленості маємо вийти на 4 млн т експортної спроможності на місяць», - сказав Кубраков.
Водночас румунський порт Констанца виступає не лише як потужний морський транспортний вузол, але й як стратегічний зв'язок безперебійного руху вантажів. За словами Кубракова, розвиток міжнародних транспортних коридорів, які включають до себе порт Констанца, сприятиме стійкості логістичного ланцюга і забезпечить безперервність постачань, враховуючи геополітичні обмеження.
«Разом з вами ми будуємо дороги, модернізуємо залізничні ділянки та розширюємо спроможності дунайських портів. Ми готові шукати та втілювати нові креативні рішення. Ми готові зробити спільний кордон межею, яка не розділяє, а з'єднує все більше і більше наші економіки, наші логістики та наші народи», - наголосив віцепрем'єр.
Як повідомляв Укрінформ, судноплавство розташованим на території Румунії Сулінським морським каналом, який є одним із коридорів, що сполучають українські морські порти на Дунаї із Чорним морем, запрацювало у цілодобовому режимі.
У березні 2024 року у морському порту Констанца в Румунії планується запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції.
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