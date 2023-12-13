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АНАЛІТИКА

На кордонах України в чергах стоять 4300 вантажівок

16:12 13.12.2023 |

Економіка

 

На польсько-українському кордоні перебуває близько 2600 вантажівок, триває блокування руху на трьох пунктах пропуску.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників станом на ранок - 2600 вантажівок: "Шегині" - 1300, "Рава-Руська" - 720, "Краківець" - 570", - сказав речник.

Пункт пропуску "Ягодин" розблоковано 11 грудня після 14 години за київським часом. Інтенсивність руху відбувається. Кількість перетинів кордону збільшилася. Станом на ранок в черзі в напрямку України перебуває 700 вантажних транспортних засобів, зазначив Демченко.

На кордоні зі Словаччиною блокування триває. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду майже 560 вантажівок.

В еЧерзі на виїзд з України на ранок зареєстровано більше 1200 вантажівок.

На угорському кордоні рух іде, але черги присутні. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 450 вантажівок.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

23 листопада польські аграрії долучилися до протесту і розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску "Медика - Шегині" поблизу Перемишля.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною - "Ягодин - Дорогуськ".

Представники спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску "Вишнє Нємецке".
 

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