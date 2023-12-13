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АНАЛІТИКА

В Україні зростає попит на автобуси

13:19 13.12.2023 |

Економіка

 

Упродовж листопада український автопарк поповнили 272 автобуси (включно з мікроавтобусами), що на 53% більше, ніж торік та на 4% більше за показник попереднього місяця.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що кількість нової техніки в цьому обсязі становила 171 одиницю, а вживаної, що була імпортованою з-за кордону - 101.

Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували: Ataman - 45 штук, Ford - 36, Etalon - 30.

Серед уживаних автобусів споживачі віддали перевагу Mercedes-Benz - 39 одиниць, Van Hool - 19, VW - 10.

Як повідомлялося, у листопаді українці придбали рекордну за півтора року кількість вживаних імпортних автівок.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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