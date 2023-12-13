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АНАЛІТИКА

Оборонний кластер BRAVE1 зареєстрував понад 820 розробок за 7 міс.

13:05 13.12.2023 |

Економіка

 

Кластер оборонних технологій BRAVE1 за сім місяців існування зареєстрував понад 820 розробок, з яких більш ніж 80 отримали фінансування на загальну суму в $1,5 млн, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Є морські дрони, роботи, системи РЕБ, автономні турелі та багато інших розробок", - написав Федоров на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

За його даними, за сім місяців з часу заснування кластера з 820 поданих розробок 390 набули статусу BRAVE1, 446 пройшли військову експертизу і понад 80 отримали фінансування на загальну суму в $1,5 млн.

Федоров уточнив, що 20% усіх розробок припадає на безпілотники, 17% - на наземні дрони, по 7% - на системи захисту і безпеки військ, а також системи автоматизованого управління, зв'язку та захисту інформації, 5% - на системи РЕБ і 44% - на інші напрями.

Як повідомлялося, Мінцифри на базі Українського фонду стартапів (USF) запустило оборонний кластер BRAVE1 для підтримки інноваційних розробок в оборонному секторі країни. Платформа створена для об'єднання як підприємців, що мають ідеї та розробки, так і підприємців, готових інвестувати в їхній розвиток. На гранти у фонді було передбачено понад 100 млн грн, однак у 2024 році BRAVE1, як очікується, отримає фінансування з держбюджету 1,5 млрд грн і зможе збільшити обсяг грантів.

Співзасновниками BRAVE1 виступили Мінцифри, Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних Сил України, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство зі стратегічних галузей промисловості та Міністерство економіки. Вони підписали меморандум про взаємодію та підтримку в рамках проєкту, мета якого - постачання на озброєння та передача для фронту передових українських технологічних рішень для створення переваги над ворогом і перемоги, комплексна підтримка українських розробників у галузі інноваційних оборонних технологій та розвиток сфери для перетворення України на світового лідера defense tech.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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