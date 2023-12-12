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Українським морським коридором пройшло вже 250 суден із 9 млн тонн експорту - заступник міністра

17:37 12.12.2023 |

Економіка

 

Українським морським коридором, встановленим ВМС ЗСУ, на вихід скористалися 250 суден, які експортували 9 млн тонн вантажів із портів Великої Одеси, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков на підсумковій зустрічі команди Мінвідновлення із главами дипмісій і громадськістю.

Згідно з представленими ним графічними даними, станом на кілька днів тому 241 судно з вересня експортувало майже 8,6 млн тонн вантажів, зокрема 6 млн тонн агропродукції.

Зокрема, у листопаді кількість суден збільшилася до 110 із 52 у жовтні та 5 у вересні, перевищивши показник річної давності "Чорноморської зернової ініціативи" (BSGI): по ній у листопаді-2022 пройшли 84 судна порівняно з піковими 176-180 у вересні-жовтні-2022.

За даними Васькова, експорт новим українським коридором у грудні може сягнути 5 млн тонн порівняно з 3,8 млн тонн у листопаді, 2 млн тонн у жовтні та 0,28 млн тонн у вересні, тоді як у грудні-2022 по BSGI було вивезено 3,8 млн тонн, у листопаді - 2,6 млн тонн, у жовтні - 4,2 млн тонн і вересні - 3,9 млн тонн.

Раніше, 4 грудня, віцепрем'єр - очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков повідомив, що на той момент новим коридором на вихід скористалося 200 суден, які експортували 7 млн тонн вантажів, зокрема 5 млн тонн становила агропродукція.

Раніше, 4 грудня, віцепрем'єр - глава Мінвідновлення Олександр Кубраков повідомив, що на той момент новим коридором на вихід скористалося 200 суден, які експортували 7 млн тонн вантажів, зокрема 5 млн тонн становила агропродукція.

Кубраков уточнював, що в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" під завантаженням перебувало 31 судно, ще 30 суден прямували коридором в обидва боки. Посол США в Україні Бріджит Брінк 24 листопада зазначила, що українським морським коридором з 10 серпня 2023 року скористалися 153 судна, які перевезли понад 5,6 млн тонн зерна та інших вантажів.

Ще раніше, 17 листопада, Васьков повідомив, що 121 судно пройшло коридором із 4,4 млн тонн експортного вантажу, з яких 3,2 млн тонн припадало на зерно. За його словами, на той момент під завантаженням перебувало 30 суден, зокрема 22 для експорту 0,7 млн тонн зерна і ще вісім - 0,5 млн тонн інших товарів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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