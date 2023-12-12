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АНАЛІТИКА

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для обленерго на 2024р. на 1,3-28% - за першим класом та 0,2-22,6% - за другим

17:31 12.12.2023 |

Економіка

 

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), на засіданні 9 грудня підвищила тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на 2024 рік на 1,3-28% класу напруги та на 0,2-22,6% - щодо другого.

При цьому регулятор підвищив тарифи для п'яти ОСР, які входять до "ВС Енерджі Інтернешнл НВ" (VS Energy International NV ), в особі АТ "Житомиробленерго", ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "Чернівціобленерго" лише на період до 31 березня 2024 року. Це пов'язано з тим, що Нацкомісія протягом наступного року здійснить ще 2-етапне підвищення тарифів для п'ятірки зазначентх компаній.

Як зазначили в НКРЕКП, структура тарифів для компаній "ВС Енерджі Інтернешнл НВ" ( VS Energy International NV ), включатиме лише витрати на операційні виробничі потреби при роботі з нульовим прибутком.

За даними регулятора, з 1 січня 2024 р. найвищі тарифи на послуги з розподілу е/е серед регіональних ОСР будуть у "Херсонобленерго" - 491,28 грн/МВт-година - за першим класом напруги, та "Сумиобленерго" - 2 243,43 грн/МВт-година - за другим.

Найнижчі - у "Запоріжжяобленерго" - 177,78 грн/МВт-год - за першим класом, та "ДТЕК Київські електромережі" - 767,97 грн/МВт-год - за другим.


Тарифи на розподіл е/е з 01.01. 2024 (грн/МВт-год)

  Чинні тарифи Тарифи з 01.01.24 Зміни (%)
тарифинарозподіле/е із застосуванням стимулювального регулювання
  1 клас 2 клас 1 клас 2 клас 1 клас 2 клас
Вінницяобленерго 315,93 1 769,78 344,82 2 028,18 9,1 14,6
Волиньобленерго 242,20 1 551,43 256,27 1 722,53 5,8 11,0
ДТЕК Дніпровські електромережі 218,05 1 258,71 226,41 1 328,03 3,8 5,5
ДТЕК Донецькі електромережі 357,49 1 674,42 394,34 1 808,60 10,3 8,0
Житомиробленерго 271,70 1 432,11 327,86 1 643,05 20,7 14,7
Закарпаттяобленерго 404,04 1 803,49 474,95 2 152,21 17,6 19,3
Запоріжжяобленерго 147,14 1 086,98 177,78 1 333,19 20,8 22,6
ДТЕК Київські електромережі 181,60 733,70 194,35 767,97 7,0 4,7
ДТЕК Київські регіональні електромережі 372,94 1 450,51 402,65 1 601,47 8,0 10,4
Кіровоградобленерго 319,62 1 395,08 397,24 1 605,49 24,3 15,1
Львівобленерго 289,48 1 465,19 311,75 1 631,03 7,7 11,3
Миколаївобленерго 423,35 1 992,55 460,44 1 995,58 8,7 0,2
ДТЕК Одеські електромережі 278,35 1 665,01 304,92 1 872,98 9,5 12,5
Полтаваобленерго 245,33 1 722,27 250,87 1 748,69 2,3 1,5
Прикарпаттяобленерго 324,09 1 843,08 330,44 2 131,79 1,9 15,7
Рівнеобленерго 190,27 1 131,66 243,49 1 344,41 28,0 18,8
Сумиобленерго 312,61 2 046,49 316,88 2 243,43 1,4 9,6
Тернопільобленерго 366,09 1 893,94 400,33 2 126,05 9,4 12,3
Харківобленерго 407,20 1 682,80 438,67 1 818,79 7,7 8,1
Херсонобленерго 435,08 1 335,21 491,28 1 439,92 12,9 7,8
Хмельницькобленерго 385,65 1 762,94 423,93 2 019,05 9,9 14,5
Черкасиобленерго 238,86 1 657,67 242,03 1 709,11 1,3 3,1
Чернівціобленерго 152,37 1 225,28 187,81 1 462,19 23,3 19,3
Черніговобленерго 417,72 2 115,66 435,25 2 147,25 4,2 1,5
ДТЕК Високовольтні мережі 94,40 2 511,98 102,57 2 630,87 8,6 4,7
ПЕЕМ "ЦЕК" 171,63 1 328,60 201,57 1 387,91 17,4 4,5
тарифи на розподіл е/е із застосуванням методології "витрати плюс"
Луганське енергетичне об'єднання 607,50 2 196,71 556,28 2 140,52 -8,4 -2,6
Атомсервіс 39,59 1 873,60 91,36 1 411,45 /130,7 -24,7
ДП "Регіональні електричні мережі" 170,99 541,27 181,01 545,02 5,9 0,7
ДТЕК ПЕМ Енерговугілля 50,23 483,60 61,91 619,19 23,3 28,0
Укрзалізниця 434,45 1 888,52 388,59 1 730,19 -10,6 -8,4
Нафтогаз Тепло (Новий Розділ, Львівська обл.) 334,42 1 621,04 316,01 1 844,35 -5,5 13,8
Нафтогаз Тепло (Новояворівськ, Львівська обл.) 228,89 1 275,44 286,48 1 476,01 25,2 15,7
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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