НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для обленерго на 2024р. на 1,3-28% - за першим класом та 0,2-22,6% - за другим

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), на засіданні 9 грудня підвищила тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на 2024 рік на 1,3-28% класу напруги та на 0,2-22,6% - щодо другого.

При цьому регулятор підвищив тарифи для п'яти ОСР, які входять до "ВС Енерджі Інтернешнл НВ" (VS Energy International NV ), в особі АТ "Житомиробленерго", ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "Чернівціобленерго" лише на період до 31 березня 2024 року. Це пов'язано з тим, що Нацкомісія протягом наступного року здійснить ще 2-етапне підвищення тарифів для п'ятірки зазначентх компаній.

Як зазначили в НКРЕКП, структура тарифів для компаній "ВС Енерджі Інтернешнл НВ" ( VS Energy International NV ), включатиме лише витрати на операційні виробничі потреби при роботі з нульовим прибутком.

За даними регулятора, з 1 січня 2024 р. найвищі тарифи на послуги з розподілу е/е серед регіональних ОСР будуть у "Херсонобленерго" - 491,28 грн/МВт-година - за першим класом напруги, та "Сумиобленерго" - 2 243,43 грн/МВт-година - за другим.

Найнижчі - у "Запоріжжяобленерго" - 177,78 грн/МВт-год - за першим класом, та "ДТЕК Київські електромережі" - 767,97 грн/МВт-год - за другим.



Тарифи на розподіл е/е з 01.01. 2024 (грн/МВт-год)