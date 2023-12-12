НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для обленерго на 2024р. на 1,3-28% - за першим класом та 0,2-22,6% - за другим

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), на засіданні 9 грудня підвищила тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на 2024 рік на 1,3-28% класу напруги та на 0,2-22,6% - щодо другого.
При цьому регулятор підвищив тарифи для п'яти ОСР, які входять до "ВС Енерджі Інтернешнл НВ" (VS Energy International NV ), в особі АТ "Житомиробленерго", ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "Чернівціобленерго" лише на період до 31 березня 2024 року. Це пов'язано з тим, що Нацкомісія протягом наступного року здійснить ще 2-етапне підвищення тарифів для п'ятірки зазначентх компаній.
Як зазначили в НКРЕКП, структура тарифів для компаній "ВС Енерджі Інтернешнл НВ" ( VS Energy International NV ), включатиме лише витрати на операційні виробничі потреби при роботі з нульовим прибутком.
За даними регулятора, з 1 січня 2024 р. найвищі тарифи на послуги з розподілу е/е серед регіональних ОСР будуть у "Херсонобленерго" - 491,28 грн/МВт-година - за першим класом напруги, та "Сумиобленерго" - 2 243,43 грн/МВт-година - за другим.
Найнижчі - у "Запоріжжяобленерго" - 177,78 грн/МВт-год - за першим класом, та "ДТЕК Київські електромережі" - 767,97 грн/МВт-год - за другим.
Тарифи на розподіл е/е з 01.01. 2024 (грн/МВт-год)
|
| Чинні тарифи
| Тарифи з 01.01.24
| Зміни (%)
| тарифинарозподіле/е із застосуванням стимулювального регулювання
|
| 1 клас
| 2 клас
| 1 клас
| 2 клас
| 1 клас
| 2 клас
| Вінницяобленерго
| 315,93
| 1 769,78
| 344,82
| 2 028,18
| 9,1
| 14,6
| Волиньобленерго
| 242,20
| 1 551,43
| 256,27
| 1 722,53
| 5,8
| 11,0
| ДТЕК Дніпровські електромережі
| 218,05
| 1 258,71
| 226,41
| 1 328,03
| 3,8
| 5,5
| ДТЕК Донецькі електромережі
| 357,49
| 1 674,42
| 394,34
| 1 808,60
| 10,3
| 8,0
| Житомиробленерго
| 271,70
| 1 432,11
| 327,86
| 1 643,05
| 20,7
| 14,7
| Закарпаттяобленерго
| 404,04
| 1 803,49
| 474,95
| 2 152,21
| 17,6
| 19,3
| Запоріжжяобленерго
| 147,14
| 1 086,98
| 177,78
| 1 333,19
| 20,8
| 22,6
| ДТЕК Київські електромережі
| 181,60
| 733,70
| 194,35
| 767,97
| 7,0
| 4,7
| ДТЕК Київські регіональні електромережі
| 372,94
| 1 450,51
| 402,65
| 1 601,47
| 8,0
| 10,4
| Кіровоградобленерго
| 319,62
| 1 395,08
| 397,24
| 1 605,49
| 24,3
| 15,1
| Львівобленерго
| 289,48
| 1 465,19
| 311,75
| 1 631,03
| 7,7
| 11,3
| Миколаївобленерго
| 423,35
| 1 992,55
| 460,44
| 1 995,58
| 8,7
| 0,2
| ДТЕК Одеські електромережі
| 278,35
| 1 665,01
| 304,92
| 1 872,98
| 9,5
| 12,5
| Полтаваобленерго
| 245,33
| 1 722,27
| 250,87
| 1 748,69
| 2,3
| 1,5
| Прикарпаттяобленерго
| 324,09
| 1 843,08
| 330,44
| 2 131,79
| 1,9
| 15,7
| Рівнеобленерго
| 190,27
| 1 131,66
| 243,49
| 1 344,41
| 28,0
| 18,8
| Сумиобленерго
| 312,61
| 2 046,49
| 316,88
| 2 243,43
| 1,4
| 9,6
| Тернопільобленерго
| 366,09
| 1 893,94
| 400,33
| 2 126,05
| 9,4
| 12,3
| Харківобленерго
| 407,20
| 1 682,80
| 438,67
| 1 818,79
| 7,7
| 8,1
| Херсонобленерго
| 435,08
| 1 335,21
| 491,28
| 1 439,92
| 12,9
| 7,8
| Хмельницькобленерго
| 385,65
| 1 762,94
| 423,93
| 2 019,05
| 9,9
| 14,5
| Черкасиобленерго
| 238,86
| 1 657,67
| 242,03
| 1 709,11
| 1,3
| 3,1
| Чернівціобленерго
| 152,37
| 1 225,28
| 187,81
| 1 462,19
| 23,3
| 19,3
| Черніговобленерго
| 417,72
| 2 115,66
| 435,25
| 2 147,25
| 4,2
| 1,5
| ДТЕК Високовольтні мережі
| 94,40
| 2 511,98
| 102,57
| 2 630,87
| 8,6
| 4,7
| ПЕЕМ "ЦЕК"
| 171,63
| 1 328,60
| 201,57
| 1 387,91
| 17,4
| 4,5
| тарифи на розподіл е/е із застосуванням методології "витрати плюс"
| Луганське енергетичне об'єднання
| 607,50
| 2 196,71
| 556,28
| 2 140,52
| -8,4
| -2,6
| Атомсервіс
| 39,59
| 1 873,60
| 91,36
| 1 411,45
| /130,7
| -24,7
| ДП "Регіональні електричні мережі"
| 170,99
| 541,27
| 181,01
| 545,02
| 5,9
| 0,7
| ДТЕК ПЕМ Енерговугілля
| 50,23
| 483,60
| 61,91
| 619,19
| 23,3
| 28,0
| Укрзалізниця
| 434,45
| 1 888,52
| 388,59
| 1 730,19
| -10,6
| -8,4
| Нафтогаз Тепло (Новий Розділ, Львівська обл.)
| 334,42
| 1 621,04
| 316,01
| 1 844,35
| -5,5
| 13,8
| Нафтогаз Тепло (Новояворівськ, Львівська обл.)
| 228,89
| 1 275,44
| 286,48
| 1 476,01
| 25,2
| 15,7