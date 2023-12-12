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АНАЛІТИКА

Україна утримається від нових спецпенсій та пільг, - Меморандум із МВФ

17:04 12.12.2023 |

Економіка

 

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася не вводити нові спецпенсії та пільги, а також не знижувати пенсійний вік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

Згідно з документом, влада планує розробити концептуальну основу для реформи пенсійної системи та розглядає можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, "коли будуть створені умови".

Водночас, будь-які запропоновані поправки до законодавства, які дозволять збільшити пенсійні витрати, мають супроводжуватись середньостроковим аналізом бюджетної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України.

Влада України обіцяє утриматися від:

* запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;
* необов'язкового збільшення допомоги;
* змін, що призведуть до зниження встановленого законом пенсійного віку.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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