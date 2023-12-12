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Меморандум з МВФ допускає поступове зростання тарифів на газ та е/е для населення
16:43 12.12.2023 |
Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
"Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для відшкодування витрат при одночасному виділенні адекватних та цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", - йдеться у документі.
Як зазначається у меморандумі, влада підвищила ціни на електроенергію для населення з 1 червня, щоб допомогти відновити стабільність енергосистеми перед опалювальним сезоном 2023/24 року.
"Нашим безпосереднім пріоритетом є стримування негативного впливу війни на цей сектор. Це має на меті забезпечення можливості спрямування достатніх ресурсів ключовим великим держпідприємствам. У короткостроковій перспективі список варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої підтримки бюджету залежно від наявності бюджетних ресурсів ", - йдеться у меморандумі.
Після закінчення війни програма реформ в енергетичному секторі, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу, наголошується в документі.
Тарифи на газ
В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
Низькі ціни на газ (7,96 гривні за кубометр) забезпечуються за рахунок "Нафтогазу". Водночас, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов вважає, що скасування ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) на компанію має розпочатися вже з наступного року.
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