Робота портів у Чорному морі забезпечить наступного року до 8% додаткового ВВП – Кубраков

Економічний ефект від роботи портів Чорноморськ, Одеса та Південний може становити до 8% додаткового зростання ВВП у 2024 році.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на зустрічі команди Мінвідновлення з головами дипмісій та громадськістю, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо, що ефект від відновлення роботи цих портів може скласти у наступному році до 8% ВВП додатково. Тому що наші основні галузі - металургійна й аграрна - не працюють на повну потужність, якщо ми порівнювали з тими цифрами, які були до широкомасштабної війни", - сказав Кубраков.

За його словами, тимчасовим коридором у Чорному морі, безпеку якого забезпечують ВМС ЗСУ, з початку його роботи у вересні перевезено майже 9 млн тонн вантажів, з яких майже 70% становить агропродукція.

"Динаміка дуже позитивна, і сподіваємося, що ми зможемо підтримувати цей рівень", - наголосив Кубраков..

Як повідомляв Укрінформ, Україна 10 серпня оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовувалися для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.