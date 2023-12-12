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Робота портів у Чорному морі забезпечить наступного року до 8% додаткового ВВП – Кубраков
16:13 12.12.2023 |
Економічний ефект від роботи портів Чорноморськ, Одеса та Південний може становити до 8% додаткового зростання ВВП у 2024 році.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на зустрічі команди Мінвідновлення з головами дипмісій та громадськістю, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми розуміємо, що ефект від відновлення роботи цих портів може скласти у наступному році до 8% ВВП додатково. Тому що наші основні галузі - металургійна й аграрна - не працюють на повну потужність, якщо ми порівнювали з тими цифрами, які були до широкомасштабної війни", - сказав Кубраков.
За його словами, тимчасовим коридором у Чорному морі, безпеку якого забезпечують ВМС ЗСУ, з початку його роботи у вересні перевезено майже 9 млн тонн вантажів, з яких майже 70% становить агропродукція.
"Динаміка дуже позитивна, і сподіваємося, що ми зможемо підтримувати цей рівень", - наголосив Кубраков..
Як повідомляв Укрінформ, Україна 10 серпня оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовувалися для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
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