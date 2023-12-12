Засновник Experts club Максим Уракін проаналізував макроекономічні тенденції в Україні та світі наприкінці 2023 року

У новому випуску YouTube каналу Experts Club, кандидат економічних наук Максим Уракін представив аналіз макроекономічних тенденцій в Україні та світі, що ґрунтується на офіційних даних Держстату України, НБУ, ООН, МВФ і Світового банку.

Макроекономічні Показники України

Максим Уракін навів дані директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, яка передбачає повернення приблизно 50% громадян після війни.

"Демографія - це важливий фактор для відновлення економіки, але при цьому не можна ігнорувати загрозу депопуляції та дефіциту робочої сили. У середньостроковій перспективі зниження потенціалу демографічного зростання в Україні компенсується тільки міграцією", - підкреслив Уракін.

Експерт зазначив, що основними ризиками для економіки залишається тривалість війни та нестабільність міжнародної допомоги.

"У третьому кварталі 2023 року зростання ВВП України сповільнилося до 8,2%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі збільшилося в 3,2 раза, що є тривожним сигналом. Держборг трохи знизився порівняно з серпневими показниками, проте вже 2024 року він може вперше перевищити ВВП країни, що створює значні ризики для економічної стабільності", - зазначив економіст.

Перспективи Глобальної Економіки

Засновник Experts Club також проаналізував світову економіку, відзначаючи сповільнення зростання у 2024 році до 2,2%.

"Однією з ключових причин уповільнення глобального економічного зростання є зниження темпів ВВП у розвинених країнах. Ми спостерігаємо найнижчий підйом ВВП у розвинених країнах із 1980-х років, за винятком періодів світової фінансової кризи та пандемії COVID-19. Безпрецедентний цикл підвищення відсоткових ставок найбільшими центробанками останніми роками також відіграв значну роль у сповільненні зростання. Це підвищення ставок викликане необхідністю контролю інфляції, але водночас воно обмежує економічну активність", - пояснює експерт.

За словами експерта, поточна макроекономічна ситуація в Україні та світі потребує подальшого аналізу. Для України основними викликами в найближчі роки стануть необхідність відновлення України після війни та управління державним боргом.

Детальніше про ситуацію в українській та світовій економіці дивіться у відео на YouTube-каналі "Клуб експертів" за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=byJnfmie7bM

Підписатися на канал можна тут: https://www.youtube.com/@ExpertsClub