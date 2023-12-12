Засновник Experts club Максим Уракін проаналізував макроекономічні тенденції в Україні та світі наприкінці 2023 року

У новому випуску YouTube каналу Experts Club, кандидат економічних
наук Максим Уракін представив аналіз макроекономічних тенденцій в
Україні та світі, що ґрунтується на офіційних даних Держстату України,
НБУ, ООН, МВФ і Світового банку.
Макроекономічні Показники України
Максим Уракін навів
дані директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли
Лібанової, яка передбачає повернення приблизно 50% громадян після війни.
"Демографія - це важливий фактор для відновлення економіки, але при
цьому не можна ігнорувати загрозу депопуляції та дефіциту робочої сили. У
середньостроковій перспективі зниження потенціалу демографічного
зростання в Україні компенсується тільки міграцією", - підкреслив
Уракін.
Експерт зазначив, що основними ризиками для економіки залишається тривалість війни та нестабільність міжнародної допомоги.
"У третьому кварталі 2023 року зростання ВВП України сповільнилося до
8,2%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі збільшилося в 3,2 раза, що є
тривожним сигналом. Держборг трохи знизився порівняно з серпневими
показниками, проте вже 2024 року він може вперше перевищити ВВП країни,
що створює значні ризики для економічної стабільності", - зазначив
економіст.
Перспективи Глобальної Економіки
Засновник Experts Club також проаналізував світову економіку, відзначаючи сповільнення зростання у 2024 році до 2,2%.
"Однією з ключових причин уповільнення глобального економічного
зростання є зниження темпів ВВП у розвинених країнах. Ми спостерігаємо
найнижчий підйом ВВП у розвинених країнах із 1980-х років, за винятком
періодів світової фінансової кризи та пандемії COVID-19. Безпрецедентний
цикл підвищення відсоткових ставок найбільшими центробанками останніми
роками також відіграв значну роль у сповільненні зростання. Це
підвищення ставок викликане необхідністю контролю інфляції, але водночас
воно обмежує економічну активність", - пояснює експерт.
За словами експерта, поточна макроекономічна ситуація в Україні та світі
потребує подальшого аналізу. Для України основними викликами в
найближчі роки стануть необхідність відновлення України після війни та
управління державним боргом.
Детальніше про ситуацію в українській та світовій економіці дивіться у відео на YouTube-каналі "Клуб експертів" за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=byJnfmie7bM
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