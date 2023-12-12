В Україні попит на гібридні авто збільшився майже удвічі

Український автопарк у листопаді 2023 року поповнили 1,7 тис. легкових авто з гібридними двигунами - майже удвічі більше порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром) у Телеграмі.

«У минулому місяці автопарк України поповнили 1704 гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це майже удвічі більше ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 59%», - ідеться у повідомленні..

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Nissan Qashqai - 194 од. Другий результат у Toyota RAV-4 - 105 од., третій за популярністю - Mercedes-Benz GLE - 67 од.

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US - 67 од. Також у лідерській трійці: Toyota Prius - 53 од. та Ford C-Max - 42 од.

Усього з початку 2023 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 15,5 тис. гібридних легковиків.

Як повідомлялося, український автопарк у листопаді 2023 року поповнили 4,3 тис. електроавтомобілів - майже утричі більше, ніж роком раніше.