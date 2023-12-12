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Товарообіг України за 11 місяців сягнув $90 мільярдів

11:14 12.12.2023 |

Економіка

 

Товарообіг України за січень - листопад 2023 року становить 90 млрд дол. США.

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.

"Протягом січня-листопада 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $57,2 млрд, а експортували - на суму $32,8 млрд", - йдеться в повідомленні.

Товарообіг України за 11 місяців сягнув $90 мільярдів

 

При цьому оподаткований імпорт склав $47,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2023 року склало 0,49 дол/кг, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $9,3 млрд, Польща - $5,9 млрд і Німеччина - $4,5 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $4,4 млрд, Румунії - на $3,5 млрд, Туреччини - на $2,2 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $17,7 млрд, продукція хімічної промисловості - $10,1 млрд, паливно-енергетичні товари - $9,6 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $19,6 млрд, метали та вироби з них - $3,6 млрд, машини, устаткування та транспорт - $2,7 млрд.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 526,9 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, товарообіг України за січень - жовтень 2023 року становить 82 млрд дол. США.
 

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