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АНАЛІТИКА

В МВФ прогнозують прискорення економічного зростання в Україні

11:09 12.12.2023 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз по ВВП України за підсумками цього року до 4,5% та переглянув прогноз на 2024 рік.

Про це йдеться в релізі МВФ.

"Незважаючи на війну Росії в Україні, макроекономічні показники виявилися сильнішими, ніж очікувалося, що сприяло перегляду прогнозу зростання в бік підвищення. Стійкість економіки призвела до кращих показників зростання, тривалого стрімкого зниження інфляції та стабільного валютного ринку, в тому числі після виходу Національного банку України з прив'язки обмінного курсу, підкріпленого потужними резервами", - йдеться в повідомленні.

Базовий прогноз зростання реального ВВП у 2023 році переглянуто до 4,5%. У 2024 році Фонд очікує, що зростання дещо пом'якшиться до 3-4% у міру продовження війни.

Однак у МВФ додають, що перспективи залишаються схильними до значних ризиків, пов'язаних із надзвичайно високою невизначеністю, спричиненою війною, потенційними помилками в політиці та затримками або дефіцитом зовнішнього фінансування.

За підсумками року МВФ очікує, що міжнародні резерви України становитимуть 39,5 млрд дол.

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна зменшить дефіцит бюджету, збільшить доходи та ухвалить Національну стратегії доходів (це один зі структурних маяків).

"У рамках стратегії Національного банку України, заснованої на умовах, нещодавній успішний перехід до режиму керованого обмінного курсу є важливим кроком до нормалізації основ монетарної та валютної політики разом із поступовим послабленням надзвичайних валютних заходів. Подальше пом'якшення грошово-кредитної політики може сприяти подальшому послабленню монетарної політики", - зазначила директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.

Також МВФ слідкує за дебатами навколо стягнення доходів із заморожених російських активів, але ставиться до цього нейтрально.

МВФ очікує, що 2 мільйони українців залишаться за кордоном на кінець прогнозного періоду (у них останній рік, для якого є прогноз - 2027).
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

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