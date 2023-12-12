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МВФ очікує, що Кабмін вже у грудні почне реалізацію національної стратегії доходів
08:05 12.12.2023 |
У Міжнародному валютному фонді очікують, що Кабінет Міністрів України вже у грудні розпочне реалізацію національної стратегії доходів.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції заявив голова Місії МВФ в Україні Гевін Грей.
"Ми очікуємо, що внутрішні доходи (України - ред.) зростуть до 3-4% ВВП. Для цього потрібна національна стратегія доходів. Очікуємо, що уряд розпочне її реалізацію вже цього місяця", - заявив він.
Також, за словами Грея, МВФ очікує, що українська влада почне вживати заходів задля скорочення дефіциту бюджету. Він зазначив, що кроки передбачені стратегією, дозволять підтримувати стабільні надходження до держскарбниці.
Як повідомлялося, в березні 2023 року Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів розпочати підготовку Національної стратегії доходів (НСД) на 2024-2030 роки. В урядовій ухвалі визначено етапи і терміни підготовки НСД, а також основні засади й завдання податкової політики в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення.
Підготовка такої стратегії була однією з трьох попередніх умов для затвердження радою директорів МВФ програми розширеного фінансування EFF для України на 15,6 млрд дол. У Фонді не раз наголошували, що українська влада має зосередитися на посиленні спроможностей збирати власні доходи - як податкові, так і митні.
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