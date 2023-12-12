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Третій перегляд програми розширеного фінансування МВФ розпочне навесні 2024 року

08:03 12.12.2023 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд розпочне третій перегляд програми у межах Механізму розширеного фінансування (EFF) навесні 2024 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції заявив голова Місії МВФ в Україні Гевін Грей.

"Під час третього перегляду програми, який ми плануємо провести навесні, маєио намір здійснити оцінку економічних результатів української влади станом на кінець грудня", - сказав він.

Грей зазначив, що МВФ оцінюватиме, зокрема, виконання бюджету та стан міжнародних резервів.

За його словами, також буде оцінюватися, оскільки українська влада виконує та впроваджує реформи, які були необхідні для другого перегляду програми. Грей додав, що фонд детально проаналізує закон про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, у тому числі на предмет відповідності структурним "маякам" програми.

Також МВФ зверне увагу на ступінь виконання структурних маяків станом на кінець 2023 року, зокрема на те чи запроваджена національна стратегія доходів, основна мета якої - нарощувати внутрішні джерела надходжень до бюджету.
 

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