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АНАЛІТИКА

Словацькі перевізники знову заблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

 

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на українсько-словацькому кордоні.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України із посиланням на своїх словацьких колег.

"Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують", - зазначається у повідомленні.

За даними прикордонників, наразі перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним зі словацьким пунктом "Вишнє Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Як повідомлялося, профспілка автодорожних перевізників Словаччини UNAS планувала поновити блокування кордону з Україною у понеділок з 15:00 "до подальших повідомлень".

Словацькі перевізники вже блокували цей пункт пропуску на кордоні з Україною з 1 по 5 грудня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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