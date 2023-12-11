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АНАЛІТИКА

Швеція надасть Україні гумдопомогу на 130 мільйонів доларів

 

Швеція надасть Україні гуманітарну допомогу на близько 130 мільйонів доларів, заявив у понеділок, 11 грудня, прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон на пресконференції.

За його словами, пакет спрямують на підтримку систем електрозабезпечення, опалення і продовольства, а також на будівництво укриттів у школах, пише агенція dpa. При цьому Крістерссон наголосив на важливості продовження підтримки України з боку ЄС і США. "Надзвичайно тривожним є те, що довгострокова підтримка нині у підвішеному стані", - сказав Крістерссон, закликавши ухвалити пакет макрофінансової допомоги для України на саміті у Брюсселі 14-15 грудня.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Швеція
 

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