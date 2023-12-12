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Зростання ВВП України в III кв.-2023 до III кв.-2022 сповільнилося до 9,3% - Держстат
15:54 11.12.2023 |
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2023 року зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року, тоді як у другому кварталі було зафіксовано його стрибок на 19,5% після падіння на 10,5% у першому кварталі та 31,4% у четвертому кварталі минулого року.
Згідно з оперативною оцінкою Держстату, оприлюдненою в понеділок, порівняно із попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП у третьому кварталі цього року зріс на 0,7%, тоді як кварталом раніше він збільшився на 0,8%.
Як повідомлялося, загалом за минулий рік ВВП України, за даними Держстату, впав на 29,1%.
НБУ наприкінці жовтня поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року з 2,9% до 4,9%, а наступного - з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік із 6,8% до 6%. Нацбанк оцінював збільшення економіки в третьому кварталі у 8,2% і очікував його уповільнення в четвертому до 4,5%.
Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП цього року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%.
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