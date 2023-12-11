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Румунія погодила ідею України для збільшення агроекспорту через Чорне море
14:07 11.12.2023 |
Румунія погодилась створити якірну стоянку для українського зерна в порту Констанца. На це знадобиться кілька місяців, вона з'явиться у березні 2024 року, розказав гендиректор державної судноплавної компанії "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.
"Організацію якірних стоянок ми обговорювали з румунськими колегами ще у вересні. За січень-лютий румунська сторона обіцяє провести тендер і напрацювати нормативну базу, щоб вже у березні ввести стоянку в експлуатацію", - йдеться в дописі Москаленка у Facebook.
Завдяки відкриттю одеських морських портів потік аграрної продукції через Дунай дещо скоротився, але в будь-який момент з резервного напрямку річка знову може перетворитись на основний, зазначив топменеджер.
Також із Румунією домовилися про онлайн-чергу на обробку барж у Констанці, що має додати роботі більшої прогнозованості.
"Простої барж у Констанці - це додаткові витрати для власників вантажу і катастрофічна втрата ефективності використання флоту", - пояснив Москаленко важливість цього рішення.
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