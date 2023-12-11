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АНАЛІТИКА

Зарплати бюджетників в Україні наступного року підвищать двічі: з 1 січня та з 1 квітня

13:55 11.12.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у зв'язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проектом пропонується установити, що з 1 січня 2024 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року - 3 600 гривень.

Також з метою забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці некваліфікованих та кваліфікованих працівників пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій, залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Як зазначається в пояснювальній записці, посадові оклади з 1 грудня 2021 року (і на цей час) розраховуються виходячи з розміру посадового оклад працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні. Співвідношення між окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 893 грн) і мінімальною заробітною платою (6 700 грн) складає 43,2%.

"З метою недопущення збільшення грошового розриву... розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду відсотка", - йдеться в документі.

Мінімальна зарплата та зарплати бюджетників

Законом про держбюджет на 2024 рік встановлюється мінімальна заробітна плата:

* у місячному розмірі: з 1 січня - 7100 гривень, з 1 квітня - 8000 гривень;
* у погодинному розмірі: з 1 січня - 42,6 гривні, з 1 квітня - 48 гривень.

У вересні планувалося, що посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки зросте з 1 квітня до 3195 грн, з 1 липня 2024 року - 3600 грн (наразі цей показник складає 2893 гривні).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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