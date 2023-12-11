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Fitch поліпшило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 5,1%, очікує його уповільнення у 2024 р. до 3,8%
11:41 11.12.2023 |
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings із моменту останнього огляду в червні підвищило прогноз зростання ВВП України 2023 року з 3,5% до 5,1% з огляду на подальшу адаптацію бізнесу до умов війни, підвищення споживчої довіри й добру ситуацію в сільському господарстві.
"Ми прогнозуємо сповільнення послідовного відновлення економіки до кінця року і зростання ВВП за весь рік на рівні 3,8% у 2024 році та 4,5% у 2025 році", - йдеться в повідомленні агентства про підтвердження довгострокового рейтингу України на рівні "СС".
Водночас Fitch зазначає, що зниження інтенсивності війни, значне повернення мігрантів й активніше відновлення чорноморських портів та експортного потенціалу можуть привести до вищих показників.
Агентство зазначило, пославшись на дані ООН, що кількість українських біженців у 2023 році була відносно стабільною й становила 6,3 мільйона осіб у листопаді.
За прогнозами Fitch, бюджетний дефіцит залишиться високим: 16,9% ВВП у 2024 році та 16,3% ВВП у 2025 році порівняно з 15,4% ВВП у 2022 році та 17% ВВП (з урахуванням грантів) у 2023 році.
"Fitch очікує, що підтримка бюджету на 2024 рік буде лише трохи нижчою за прогнозовану на 2023 рік суму $43 млрд, незважаючи на політичні ризики, пов'язані із затвердженням обіцяного фінансування", - йдеться в документі.
Водночас агентство бачить більшу невизначеність фінансування з 2025 року, почасти через виборчий цикл у США, потенційну втому донорів, залишкові ризики щодо планів фінансування ЄС і можливість того, що внутрішній банківський сектор не зможе нарощувати свої вкладення в державний борг.
За оцінками Fitch, борг сектору державного управління зросте до 94,5% ВВП на кінець 2024 року з 84,1% на кінець 2023 року і 48,9% на кінець 2021 року, що значно перевищує медіанний показник для рейтингів "B"/"C"/"D" суверенів - 70,7%.
Агентство також прогнозує, що дефіцит поточного рахунку неухильно збільшуватиметься з 4,1% ВВП у 2023 році до 7,1% ВВП у 2025 році (з профіциту у 5% у 2022 році), що зумовлено відновленням імпорту й логістичними бар'єрами для експорту, що зберігаються.
Водночас завдяки значній зовнішній підтримці, контролю за рухом капіталу й меншому відпливу витрат біженців за кордоном через їхню тривалу економічну інтеграцію міжнародні резерви України зросли на $10,8 млрд за 12 місяців - до $38,8 млрд.
"Ми прогнозуємо, що міжнародні резерви на кінець 2025 року становитимуть п'ять місяців поточних зовнішніх платежів порівняно з 4,8 місяця на кінець 2023 року, що перевищує поточний середній рейтинг групи "B"/"C"/"D", який становить три місяці", - йдеться в огляді.
Щодо інфляції Fitch очікує її зростання з 5,1% за підсумками листопада цього року в середньому до 9,1% у 2024-2025 роках, частково через ефект бази, помірно більш високі темпи зростання заробітної плати і триваючі збої у внутрішніх ланцюжках поставок.
"Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США в короткостроковій перспективі, поряд із відносно поступовою лібералізацією рахунка операцій з капіталом", - зазначено також у документі.
Як повідомлялося, НБУ наприкінці жовтня поліпшив прогноз зростання ВВП України цьогоріч із 2,9% до 4,9%, а наступного року - з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік із 6,8% до 6%.
Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП цього року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%.
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