Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «CC»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "CC".

"Підтвердження ... відображає очікування Fitch подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах за єврооблігаціями 1 вересня 2024 року", - ідеться, зокрема, в повідомленні агентства на його сайті.

На думку Fitch, якщо єдиної комплексної реструктуризації боргу з комерційними кредиторами не вдасться досягти, можливо, через невизначеність, пов'язану з безпекою, буде зроблено проміжний крок у вигляді подальшого відтермінування платежів за єврооблігаціями, як це було зроблено в серпні 2022 року.

Крім того, агентство підтвердило РДЕ в національній валюті "CCC-", пояснивши вищий рейтинг очікуваннями того, що внутрішній борг буде виключено з реструктуризації наступного року, частково тому, що тільки 3% його належить нерезидентам порівняно з 45%, що належать Національному банку України (НБУ), що обмежує будь-яку таку вигоду для України. Крім того, 40% належить українському банківському сектору, зокрема 20% - держбанкам, тому реструктуризація такого боргу може підірвати внутрішній борговий ринок і стабільність фінансового сектора.

"Тим не менш, рейтинг відображає все ще суттєвий кредитний ризик за боргом у національній валюті в довгостроковій перспективі, почасти через невизначеність щодо джерел фінансування протягом потенційно тривалого періоду дуже високого бюджетного дефіциту", - наголошується в релізі.

Згідно з ним Fitch очікує, що війна триватиме протягом 2024 року в її нинішніх широких параметрах. "На нашу думку, Україна все ще має деяку стратегічну військову перевагу, підкріплену твердою рішучістю і військовою підтримкою Заходу, але її контрнаступ поки що приніс обмежені результати, і в нашому центральному сценарії перевага недостатня для рішучого досягнення цілей", - йдеться в документі.

Агентство також вважає, що відсутні політично обґрунтовані поступки, які могли б привести до припинення війни шляхом переговорів, що потенційно може призвести до дуже затяжного конфлікту. "У довгостроковій перспективі ми очікуємо певної форми врегулювання, але вважаємо "заморожений конфлікт" більш імовірним, ніж стійка мирна угода, принаймні на значний період", - зазначає Fitch.