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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Фонд держмайна за тиждень залучив на аукціонах понад 73 мільйони
23:30 08.12.2023 |
Цього тижня Фонд державного майна України провів 15 аукціонів, на яких залучив до бюджету понад 73 млн грн.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«За 4-8 грудня було проведено 15 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Кількість учасників аукціонів - 70, середнє зростання вартості активів під час торгів відбулося на 22%», - йдеться в повідомленні.
Результатом роботи команди стануть понад 73 млн грн надходжень до бюджету за підсумками аукціонів.
Найбільше коштів було залучено від продажу єдиного майнового комплексу ДП «Техніка» у Києві (60,3 млн грн) і двох ветеринарних лікарень на Волині (7,8 млн грн та 2,6 млн грн).
Наступного тижня ФДМУ планує провести 19 аукціонів з приватизації. На продаж, зокрема, виставлено державний пакет акцій (50%+1 акція) ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод», ДП «Нігинський кар'єр», ДП «Житомирторф».
Як повідомлялося, Фонд державного майна України планує в грудні провести понад 90 приватизаційних аукціонів, з них 55 уже оголошено.
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