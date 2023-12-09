Фонд держмайна за тиждень залучив на аукціонах понад 73 мільйони

Цього тижня Фонд державного майна України провів 15 аукціонів, на яких залучив до бюджету понад 73 млн грн.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«За 4-8 грудня було проведено 15 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Кількість учасників аукціонів - 70, середнє зростання вартості активів під час торгів відбулося на 22%», - йдеться в повідомленні.

Результатом роботи команди стануть понад 73 млн грн надходжень до бюджету за підсумками аукціонів.

Найбільше коштів було залучено від продажу єдиного майнового комплексу ДП «Техніка» у Києві (60,3 млн грн) і двох ветеринарних лікарень на Волині (7,8 млн грн та 2,6 млн грн).

Наступного тижня ФДМУ планує провести 19 аукціонів з приватизації. На продаж, зокрема, виставлено державний пакет акцій (50%+1 акція) ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод», ДП «Нігинський кар'єр», ДП «Житомирторф».

Як повідомлялося, Фонд державного майна України планує в грудні провести понад 90 приватизаційних аукціонів, з них 55 уже оголошено.