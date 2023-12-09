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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна за тиждень залучив на аукціонах понад 73 мільйони

23:30 08.12.2023 |

Економіка

 

Цього тижня Фонд державного майна України провів 15 аукціонів, на яких залучив до бюджету понад 73 млн грн.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«За 4-8 грудня було проведено 15 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Кількість учасників аукціонів - 70, середнє зростання вартості активів під час торгів відбулося на 22%», - йдеться в повідомленні.

Результатом роботи команди стануть понад 73 млн грн надходжень до бюджету за підсумками аукціонів.

Найбільше коштів було залучено від продажу єдиного майнового комплексу ДП «Техніка» у Києві (60,3 млн грн) і двох ветеринарних лікарень на Волині (7,8 млн грн та 2,6 млн грн).

Наступного тижня ФДМУ планує провести 19 аукціонів з приватизації. На продаж, зокрема, виставлено державний пакет акцій (50%+1 акція) ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод», ДП «Нігинський кар'єр», ДП «Житомирторф».

Як повідомлялося, Фонд державного майна України планує в грудні провести понад 90 приватизаційних аукціонів, з них 55 уже оголошено.
 

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