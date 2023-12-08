Міжнародна морська організація відправить місію в Україну

Асамблея Міжнародної морської організації (ММО) вирішила відправити місію в Україну.

"Міжнародна морська організація (ММО) за підтримки інших агенцій ООН направить місію для виявлення потреб України у реалізації права на вільне судноплавство. Таке рішення лягло в основу прийнятої асамблеєю ММО резолюції "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство", - повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці.

Повідомляється, що за результатами роботи місії буде сформовано довгостроковий проєкт технічної допомоги Україні.

Кубраков також повідомив, що ММО відмовилася обрати РФ до Ради організації на 2023-2024 рр.

Він також уточнив, що асамблея високо оцінила зусилля України з розблокування вільного судноплавства в Чорному морі та створення українського коридору для цивільних суден.