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Міжнародна морська організація відправить місію в Україну
23:14 08.12.2023 |
Асамблея Міжнародної морської організації (ММО) вирішила відправити місію в Україну.
"Міжнародна морська організація (ММО) за підтримки інших агенцій ООН направить місію для виявлення потреб України у реалізації права на вільне судноплавство. Таке рішення лягло в основу прийнятої асамблеєю ММО резолюції "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство", - повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці.
Повідомляється, що за результатами роботи місії буде сформовано довгостроковий проєкт технічної допомоги Україні.
Кубраков також повідомив, що ММО відмовилася обрати РФ до Ради організації на 2023-2024 рр.
Він також уточнив, що асамблея високо оцінила зусилля України з розблокування вільного судноплавства в Чорному морі та створення українського коридору для цивільних суден.
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