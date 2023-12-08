До модернізації пунктів пропуску на кордоні долучиться інжинірингова компанія зі США

Компанія DAI Global LLC, яка є виконавцем проєкту USAID «Економічна підтримка України», підписала субконтракт із інжиніринговою компанією Miyamoto International для поліпшення транспортно-логістичної інфраструктури та модернізації автомобільних пунктів перетину кордону України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

«Miyamoto International Ukraine - партнер Агентства відновлення. У її представництві в Україні працює 128 фахівців у сфері інжинірингу. Вони допомагатимуть з проєктуванням та забезпеченням якості будівельних робіт на українських пунктах перетину кордону», - ідеться у повідомленні.

У межах підписаного субконтракту компанія Miyamoto Ukraine виконає фізико-економічне та техніко-економічне обґрунтування, підготує попередню документацію для проєктування нових вантажних терміналів на пропускних пунктах, а також надасть післяпроєктні послуги на дев'яти пріоритетних пропускних пунктах, які будуть покращені у межах роботи Проєкту USAID.

Miyamoto International, центральний офіс якої розташовано у США, розпочала працювати в Україні ще у вересні 2022 року. Цьогоріч у жовтні компанія підписала меморандум з Агентством відновлення.

«Ця команда професіоналів допомагає нам з вирішенням найбільш складних та соціально важливих проєктів відновлення. Модернізація пунктів пропуску - серед найбільш нагальних. Це розвиток економічного потенціалу, транспортування гуманітарних та військових вантажів. Дякуємо нашим партнерам за допомогу в цих важливих проєктах», - сказав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Як повідомляв Укрінформ, у 2023-2026 роках Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє 115 млн доларів США на підтримку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Укрзалізниці та Державної митної служби України з метою модернізації пунктів перетину кордону України з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою та Словаччиною для збільшення обсягів торгівлі, експорту зерна.