Україна за 11 міс. знизила випуск металопродукції на 7-11%

Українські металургійні підприємства в січні-листопаді поточного року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 7,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 4,864 млн тонн.

Згідно з інформацією об'єднання "Укрметалургпром" у п'ятницю, за 11 місяців поточного року виплавка сталі знизилася на 7,3% порівняно із січнем-листопадом-2022 - до 5,707 млн тонн.

Виплавка чавуну за цей період скоротилася на 11,3% - до 5,447 млн тонн.

Як повідомлялося, Україна за 9 міс.-2023 знизила випуск загального прокату на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,929 млн тонн, сталі на 16,9 - до 4,590 млн тонн, чавуну на 19,5% - до 4,394 млн тонн.

Метпідприємства країни 2022 року скоротили виробництво загального прокату на 72% порівняно з попереднім роком - до 5,350 млн тонн, сталі на 70,7% - до 6,263 млн тонн, чавуну на 69,8% - до 6,391 млн тонн.

За 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).