Рахункова палата має затвердити два аудиторські звіти, які чекають у Раді і Конгресі США

Рахункова палата планує у грудні представити результати двох аудитів щодо використання Україною коштів грантів і на ці результати з нетерпінням чекають, зокрема, й у США.

Про це в коментарі Укрінформу розповів т.в.п. голови Рахункової палати Андрій Майснер.

Він наголосив, що міжнародні партнери України мають бути впевнені в ефективності, прозорості та підзвітності використання коштів міжнародної фінансової допомоги. Особливо, коли мова йде про так звану пряму бюджетну підтримку.

«Рахункова палата, передбачаючи цю ситуацію та враховуючи підготовку до членства в ЄС, з квітня 2023 року значно активізувала свою міжнародну діяльність. За цей час ми встигли налагодити тісні контакти з ключовими рахунковими палатами провідних країн світу і безпосередньо з Європейською палатою аудиторів», - сказав очільник Рахункової палати.

Він зазначив, що Рахунковою палатою підготовлено низку аудитів, зокрема в консультаціях із експертами Рахункової палати США (US GAO) за підтримки проєкту USAID.

«Ми вже завершуємо підготовку звітів, які будуть презентовані в цьому місяці, по двох грантах Світового банку», - сказав Майснер і додав, що американські колеги надають саме консультативну методологічну підтримку.

Він також нагадав, що Рахункова палата перейшла на міжнародні стандарти ISSAI, що дозволило отримати довіру від міжнародних партнерів.

«Методологічне сприяння в цьому надає системно проєкт Євросоюзу. Наразі це нам дозволяє вести активну співпрацю з американськими, європейськими, німецькими та іншими іноземними колегами», - додав він.

Андрій Майснер зазначив, що 21 грудня Рахункова палата планує розглянути і затвердити два надважливих аудиторських звіти. Перший стосується гранту Світового банку - понад 1 млрд євро. Тут, зокрема, перевіряються бюджетні програми, що фінансуються із загального фонду держбюджету, до якого надійшли і кошти американських платників податків як пряма бюджетна підтримка, які реалізуються за різними напрямами і мають різних розпорядників цих коштів. Серед головних розпорядників - різні міністерства: Мінекономіки, Міносвіти, Мінкультури, Мінсоцполітики та інші. Другий звіт стосується коштів, які були направлені на сферу охорони здоров'я, за програмою медичних гарантій. Сума видатків за цим грантом становила близько $1,7 млрд.

«На ці два звіти чекають не лише у ВР і всередині держави, але й в Конгресі США», - наголосив очільник Рахункової палати.

Як повідомлялось, найближчим часом у Бюджетному комітеті Верховної Ради запрацює робоча група щодо законопроєктів про реформування Рахункової палати із залученням представників ЄС і США. Посли країн «Групи семи» наголосили, що реформування Рахункової палати - це шанс показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян. Призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів.