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АНАЛІТИКА

Американські оборонні компанії отримають супровід під час виходу на український ринок - Камишін

17:34 08.12.2023 |

Економіка

 

Україна та США створять міжвідомчу команду для супроводу американського бізнесу, який планує працювати в українській оборонній індустрії.

Про це повідомив у Телеграмі міністр з питань стратегічної промисловості Україн Олександр Камишін за підсумками Конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, передає Укрінформ.

«Створення Ukraine Deal Team - міжвідомчої команди, що підтримуватиме американські компанії на шляху до укладення угод з українською оборонкою. Від США до її складу увійдуть представники Держдепу, Міноборони та Мінторгівлі», - зазначив міністр.

Також Камишін повідомив про те, Державний департамент у співпраці з Конгресом США планує надати Мінстратегпрому окремого радника. Його завданням буде підтримувати процес приєднання України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій.

Як повідомлялося, під час Конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. У 2024 році Україна виділить безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва.
 

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