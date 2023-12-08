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Українці придбали рекордну за півтора року кількість вживаних імпортних автівок
15:56 08.12.2023 |
Упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 3% більше у порівнянні з жовтнем.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Водночас цей показник більший на 46%, ніж у листопаді минулого року.
"Отже, минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців", - зазначили експерти.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%, далі йдуть дизельні - 31%, електромобілі - 16%, авто з ГБО - 6% та гібриди - 3%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf.
Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
* Volkswagen Golf - 1511 одиниць;
* Renault Megane - 1261;
* Skoda Octavia - 894;
* Volkswagen Passat - 728;
* Nissan Leaf - 515;
* Volkswagen Tiguan - 466;
* Audi A4 - 421;
* Nissan Qashqai - 419;
* Ford Focus - 403;
* Audi Q5 - 399.
Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.
Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
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