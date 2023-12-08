Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1% після інфляції 0,5% у листопаді - Держстат

Споживчі ціни в Україні в листопаді 2023 року сповільнили зростання до 0,5% із 0,8% у жовтні, повернувшись до динаміки вересня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Водночас у листопаді-2022 вони зросли на 0,7%, тож у річному вимірі за підсумками листопада-2023 інфляція знову знизилася - до 5,1% із 5,3% за підсумками жовтня, 7,1% - за підсумками вересня і 8,6% - за підсумками серпня.

Держстат у листопаді також зафіксував зниження базової інфляції до 0,3% із 0,4% у жовтні та 0,9% у вересні після перебування її в липні-серпні на нульовому рівні.

З урахуванням того, що в листопаді-2022 базова інфляція становила 1,3%, у річному вимірі за підсумками листопада-2023 вона також знизилася до 5,7% із 6,8% за підсумками жовтня, 8,4% - за підсумками вересня і 10,0% - за підсумками серпня.

З початку поточного року інфляція в країні становила 4,4%, базова - 4,9%, уточнив Держстат.

На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 13,2%) подорожчали овочі. На 2,6-1,0% зросли ціни на молоко і молочні продукти, масло, сало, яловичину, яйця, хліб. Водночас на 4,3-0,6% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, свинину, фрукти, соняшникову олію, м'ясо птиці, рис, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,8%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,0%, зокрема, одяг - на 3,4%, взуття - на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% здебільшого через подорожчання пального та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на цей рік із 10,6% до 5,8%, проте погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на цей рік із 14,7% до 7,1%, а на наступний - із 10,8% до 9,7%.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, базова інфляція - до 22,6% із 7,9%.

Споживчі ціни в листопаді 2023 р., %

листопад 2023 до жовтня 2023 листопад 2023 до грудня 2022 листопад 2023 до листопада 2022 січень-листопад 2023 до січня-листопада 2022 Індекс споживчих цін 0.5 4.4 5.1 13.6 Продукти харчування та безалкогольні напої 0.8 2.1 2.8 15.8 Продукти харчування 0.9 1.7 2.4 15.4 Хліб та хлібопродукти -0.2 -2.6 -2.1 7.7 Хліб 1.0 6.7 8.7 12.7 Макаронні вироби -0.6 0.4 0.7 9.3 М'ясо та м'ясопродукти -0.6 12.7 13.0 20.1 Риба та рибопродукти -0.2 3.3 4.3 21.0 Молоко 2.6 7.3 9.4 12.4 Сир і м'який сир (кисломолочний сир) 2.1 5.9 7.9 14.3 Яйця 1.1 -20.4 -22.3 44.0 Масло вершкове 2.5 7.0 9.6 15.1 Олія соняшникова -1.9 -13.0 -12.8 -1.5 Фрукти -2.1 -4.7 -2.9 21.7 Овочі 13.2 -9.5 -8.2 10.1 Цукор -4.3 -2.4 -3.8 12.7 Безалкогольні напої -0.2 7.2 8.4 21.8 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.3 9.5 10.2 15.1 Одяг та взуття -3.0 -3.0 -5.5 0.1 Одяг -3.4 -3.7 -6.6 -1.3 Взуття -2.7 -2.4 -4.8 1.4 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива 0.1 12.9 13.0 9.7 Утримання та ремонт житла 0.7 3.9 4.2 13.6 Водопостачання 0.0 0.8 0.8 0.9 Прибирання сміття 0.0 5.5 8.7 13.7 Каналізація 0.0 0.7 0.7 0.7 Послуги з управління багатоквартирними будинками 0.0 2.7 2.7 2.3 Електроенергія 0.0 69.7 69.7 38.0 Природний газ 0.0 0.0 0.0 -0.1 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла -0.3 1.4 1.2 13.9 Охорона здоров'я 0.6 7.7 8.6 13.2 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.4 5.8 6.8 12.1 Амбулаторні послуги 1.3 11.9 13.3 17.1 Транспорт 0.9 5.0 6.6 13.1 Паливо та мастила 1.8 6.9 10.2 9.9 Транспортні послуги 1.7 5.7 6.2 12.0 Пасажирський залізничний транспорт 0.0 0.7 0.7 3.6 Пасажирський автодорожній транспорт 1.8 6.1 6.7 12.8 Зв'язок -0.4 1.8 2.7 8.4 Відпочинок і культура -0.2 -0.5 -0.6 8.2 Освіта 0.0 12.7 12.7 10.5 Ресторани та готелі 0.9 12.2 13.8 19.1 Різні товари та послуги 2.2 7.3 11.2 16.0

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат