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Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1% після інфляції 0,5% у листопаді - Держстат
15:38 08.12.2023 |
Споживчі ціни в Україні в листопаді 2023 року сповільнили зростання до 0,5% із 0,8% у жовтні, повернувшись до динаміки вересня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Водночас у листопаді-2022 вони зросли на 0,7%, тож у річному вимірі за підсумками листопада-2023 інфляція знову знизилася - до 5,1% із 5,3% за підсумками жовтня, 7,1% - за підсумками вересня і 8,6% - за підсумками серпня.
Держстат у листопаді також зафіксував зниження базової інфляції до 0,3% із 0,4% у жовтні та 0,9% у вересні після перебування її в липні-серпні на нульовому рівні.
З урахуванням того, що в листопаді-2022 базова інфляція становила 1,3%, у річному вимірі за підсумками листопада-2023 вона також знизилася до 5,7% із 6,8% за підсумками жовтня, 8,4% - за підсумками вересня і 10,0% - за підсумками серпня.
З початку поточного року інфляція в країні становила 4,4%, базова - 4,9%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 13,2%) подорожчали овочі. На 2,6-1,0% зросли ціни на молоко і молочні продукти, масло, сало, яловичину, яйця, хліб. Водночас на 4,3-0,6% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, свинину, фрукти, соняшникову олію, м'ясо птиці, рис, макаронні вироби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,8%.
Одяг та взуття подешевшали на 3,0%, зокрема, одяг - на 3,4%, взуття - на 2,7%.
Ціни на транспорт зросли на 0,9% здебільшого через подорожчання пального та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на цей рік із 10,6% до 5,8%, проте погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.
Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на цей рік із 14,7% до 7,1%, а на наступний - із 10,8% до 9,7%.
У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, базова інфляція - до 22,6% із 7,9%.
Споживчі ціни в листопаді 2023 р., %
|листопад 2023 до жовтня 2023
|листопад 2023 до грудня 2022
|листопад 2023 до листопада 2022
|січень-листопад 2023 до січня-листопада 2022
|Індекс споживчих цін
|0.5
|4.4
|5.1
|13.6
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|0.8
|2.1
|2.8
|15.8
|Продукти харчування
|0.9
|1.7
|2.4
|15.4
|Хліб та хлібопродукти
|-0.2
|-2.6
|-2.1
|7.7
|Хліб
|1.0
|6.7
|8.7
|12.7
|Макаронні вироби
|-0.6
|0.4
|0.7
|9.3
|М'ясо та м'ясопродукти
|-0.6
|12.7
|13.0
|20.1
|Риба та рибопродукти
|-0.2
|3.3
|4.3
|21.0
|Молоко
|2.6
|7.3
|9.4
|12.4
|Сир і м'який сир (кисломолочний сир)
|2.1
|5.9
|7.9
|14.3
|Яйця
|1.1
|-20.4
|-22.3
|44.0
|Масло вершкове
|2.5
|7.0
|9.6
|15.1
|Олія соняшникова
|-1.9
|-13.0
|-12.8
|-1.5
|Фрукти
|-2.1
|-4.7
|-2.9
|21.7
|Овочі
|13.2
|-9.5
|-8.2
|10.1
|Цукор
|-4.3
|-2.4
|-3.8
|12.7
|Безалкогольні напої
|-0.2
|7.2
|8.4
|21.8
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.3
|9.5
|10.2
|15.1
|Одяг та взуття
|-3.0
|-3.0
|-5.5
|0.1
|Одяг
|-3.4
|-3.7
|-6.6
|-1.3
|Взуття
|-2.7
|-2.4
|-4.8
|1.4
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива
|0.1
|12.9
|13.0
|9.7
|Утримання та ремонт житла
|0.7
|3.9
|4.2
|13.6
|Водопостачання
|0.0
|0.8
|0.8
|0.9
|Прибирання сміття
|0.0
|5.5
|8.7
|13.7
|Каналізація
|0.0
|0.7
|0.7
|0.7
|Послуги з управління багатоквартирними будинками
|0.0
|2.7
|2.7
|2.3
|Електроенергія
|0.0
|69.7
|69.7
|38.0
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|-0.1
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|-0.3
|1.4
|1.2
|13.9
|Охорона здоров'я
|0.6
|7.7
|8.6
|13.2
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.4
|5.8
|6.8
|12.1
|Амбулаторні послуги
|1.3
|11.9
|13.3
|17.1
|Транспорт
|0.9
|5.0
|6.6
|13.1
|Паливо та мастила
|1.8
|6.9
|10.2
|9.9
|Транспортні послуги
|1.7
|5.7
|6.2
|12.0
|Пасажирський залізничний транспорт
|0.0
|0.7
|0.7
|3.6
|Пасажирський автодорожній транспорт
|1.8
|6.1
|6.7
|12.8
|Зв'язок
|-0.4
|1.8
|2.7
|8.4
|Відпочинок і культура
|-0.2
|-0.5
|-0.6
|8.2
|Освіта
|0.0
|12.7
|12.7
|10.5
|Ресторани та готелі
|0.9
|12.2
|13.8
|19.1
|Різні товари та послуги
|2.2
|7.3
|11.2
|16.0
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат
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