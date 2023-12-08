ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 5%

Інвестиційна група ICU погіршила оцінки зростання економіки України на 2024 рік до 5%, тоді як у липні цього року вона прогнозувала його на рівні 6,4%.

"Економічне зростання й надалі триватиме, якщо не з'являться нові значні безпекові ризики, однак воно дещо уповільниться порівняно з поточним роком", - наводяться в повідомленні в п'ятницю слова глави департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука.

Прогноз зростання реального ВВП на поточний рік збережено на рівні 5,8%, проте оцінку інфляції поліпшено з 11,2% до 6,2%.

Наступного року ICU очікує збільшення інфляції, починаючи з літа, до 10,1% за зниження в другому півріччі облікової ставки Нацбанку до 13% після прогнозованого в грудні цього року її зниження з 16% до 15%.

"Ми очікуємо, що у 2024 році з'явиться низка нових викликів, чи не найбільший з яких - це ризики, пов'язані з обсягами та стійкістю зовнішньої фінансової підтримки України", - додав Ваврищук.

За оцінками ICU, станом на сьогодні ризики істотного скорочення фінансової допомоги невисокі, і Україна отримає принаймні $28-30 млрд, чого достатньо для збалансування зовнішніх рахунків до кінця 2024 року.

"Це означає, що НБУ й надалі зможе повністю контролювати валютний ринок і навіть зможе зробити суттєві кроки в напрямку валютної лібералізації. Також склалися всі необхідні передумови для помірної та керованої девальвації гривні, і, за нашими прогнозами, курс наприкінці 2024 року становитиме близько 41 грн/tiny_mce_markerquot;, - зазначив глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Згідно з прогнозом, дефіцит поточного рахунку розшириться з 4,4% ВВП цьогоріч до 5,2% ВВП наступного року, проте міжнародні резерви НБУ зростуть із $42 млрд до $44 млрд.

Хоча Україна з великою імовірністю отримає достатнє зовнішнє фондування для збалансування зовнішніх рахунків, його може бути недостатньо, щоб повністю профінансувати дефіцит бюджету, і він становитиме (без урахування грантів) 21% ВВП порівняно з 29% ВВП цього року, вважає експерт.

"Залучення понад $40 млрд зовнішніх кредитів і грантів усе ще не гарантоване, тому ризик друкування грошей (купівлі ОВДП) Національним банком існуватиме наступного року", - зазначив Ваврищук.

Він додав, що важливою очікуваною подією 2024 року є реструктуризація українських суверенних єврооблігацій, умови якої значною мірою залежатимуть від припущень щодо тривалості війни та стійкості міжнародної фінансової допомоги.