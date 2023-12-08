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АНАЛІТИКА

Фонд розвитку інновацій обрав 15 найкращих стартапів року

13:51 08.12.2023 |

Економіка

 

Фонд розвитку інновацій обрав 15 найкращих українських стартапів, які розвиваються й створюють інноваційні розробки в умовах війни.

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Фонд розвитку інновацій уперше обрав 15 найкращих українських стартапів. Це компанії, які зробили вагомий внесок у розвиток стартап-екосистеми, продовжують розвиватися й створювати інноваційні розробки навіть в умовах війни», - йдеться в повідомленні.

Фонд розвитку інновацій обрав 15 найкращих стартапів року

 

За інформацією Мінцифри, стартапом року став проєкт S.lab, який виготовляє екологічне біорозкладне пакування. У 2023 році S.lab переміг на IT Arena й отримав $10 тис.

Зазначається, що за чотири роки роботи Фонду розвитку інновацій вдалося залучити $8,7 млн на розвиток та масштабування понад 380 стартапів. Також на базі фонду був запущений defense-tech-кластер Brave1 для посилення обороноспроможності країни і започатковано співробітництво зі світовими інституціями - від Amazon до Payoneer.

Як повідомлялося, Polish-Ukrainian Startup Bridge спільно з партнерами, Українським фондом стартапів та Варшавською фондовою біржею, провів масштабний аналіз української стартап-екосистеми.
 

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