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АНАЛІТИКА

Кількість пропозицій роботи в Україні в листопаді скоротилася ще на 3% - Work.ua

11:52 08.12.2023 |

Економіка

 

Кількість вакансій у листопаді незначно скоротилася - до 101,5 тис., що менше за жовтневі показники на 3%, такі основні результати регулярного дослідження ринку праці від Work.ua.

"Така динаміка цілком закономірна для сезонних коливань на ринку праці: після піка активності у вересні та жовтні кількість вакансій поступово скорочується. Наступного пожвавлення слід очікувати вже після сезону зимових свят", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що вже четвертий місяць кількість вакансій перевищує 100 тис. У Work.ua зазначають, що робота в Україні є, але географія відновлення ринку праці залишається нерівномірною. Якщо порівнювати з довоєнними показниками, то найбільший приріст робочих місць відбувся в західних областях: Закарпатській (180%), Івано-Франківській (167%), Хмельницькій (147%), Чернівецькій (142%) та Львівській (138%).

Однак у листопаді приріст вакансій до попереднього місяця зафіксовано і в прифронтових областях: Чернігівській (+3%), Миколаївській (+2%) та Запорізькій (+1%).

В абсолютній кількості пропозицій роботи лідирують Київська (33,9 тис. вакансій), Дніпропетровська (9,6 тис.), Львівська (майже 9,5 тис.), Одеська (майже 6,8 тис.) і Харківська область (3,7 тис.). У цих п'яти регіонах зосереджені 63% робочих місць.

"У листопаді зменшення кількості вакансій на ринку позначилося на всіх категоріях-лідерах. Єдиний виняток - категорія "медицина, фармацевтика", де відкрито 6583 вакансії, як і в жовтні. Як бачимо, дефіцит кадрів у цій сфері все ще не вщухає", - констатується в дослідженні.

Найбільшу кількість робочих місць українцям другий місяць пропонують у категорії "робітничі спеціальності, виробництво" (-6% до жовтня, 18 879 вакансій). Попередній лідер, "сфера обслуговування", має 17 989 пропозицій роботи (-8%). Крім цього, серед лідерів - категорії "продаж, закупівля" (-2%, 13 711), "роздрібна торгівля" (-3%, 12 438), "логістика, склад, ЗЕД" (-5%, 10 765), а також "готельно-ресторанний бізнес, туризм" (-1%, 9615).

Водночас помітний приріст пропозицій роботи відбувся в категорії "охорона, безпека" (+15%, 2494 вакансії), що пов'язано з визначенням стратегії співробітництва Міноборони та Work.ua в рамках проєкту "Рекрутинг", завдяки чому військові підрозділи використовують можливості Work.ua для найму спеціалістів за цивільними спеціальностями: водіїв, слюсарів, газозварювальників, будівельників тощо.

Також зросла кількість вакансій у категорії "телекомунікації та зв'язок" (+2%, 4039) і "юриспруденція" (+1%, 1257).

У першої п'ятірки фахівців із найбільшою динамікою попиту ввійшли сімейний лікар (+27% до жовтня, 128 вакансій), головний інженер (+15%, 122), соціальний педагог (+15%, 297), хірург (+12%, 112) і лідогенератор (+12%, 124).

Незважаючи на загальний спад кількості вакансій, збільшилася кількість пропозицій роботи для ветеранів (+4% до жовтня, до 5804 вакансій), пенсіонерів (+2%, до 3935) і людей з інвалідністю (+1%, до 8541).

На сайті Work.ua у листопаді створили або оновили резюме 331,5 тис. претендентів, серед них 58% жінок і 42% чоловіків. Найбільше кандидатів віком 18-24 роки (29%) і 25-34 роки (28%), 22% - люди віком від 35 до 44 років, 13% - від 45 до 54 років, 6% - понад 55 років. Також 2% кандидатів не досягли 18 років. Найбільше нових кандидатів у Миколаївській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

У листопаді, порівняно з жовтнем, зросла кількість нових кандидатів у категорії "охорона, безпека" (+5%), "сільське господарство, агробізнес" (+5%), "транспорт, автобізнес" (+2%), "культура, музика, шоу-бізнес" (+1%), "будівництво, архітектура" (+1%).

Щодо середньої зарплати, то вона зросла на 3% і становить 18 500 грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500, до 18 500 грн), Одеській (+150, до 18 000 грн), Дніпропетровській (+245, до 17 745 грн) і Харківській областях (+500, до 17 500 грн).

Найбільше зростання зарплат відчули працівники в таких сферах: "топменеджмент, керівництво найвищої ланки" - із 35 тис. грн до 37,5 тис. грн, "продаж, закупівля" - із 23 тис. грн до 24 тис. грн, "страхування" - із 20 тис. грн до 22,25 тис. грн і "медицина, фармацевтика" - із 18,5 тис. грн до 20 тис. грн.

Порівняно з жовтнем найбільше зросли зарплати в категорії "охорона, безпека" - на 19%. Це пов'язано з військовим рекрутингом, адже таким фахівцям пропонують від 25 тис. до 125 тис. грн.

Серед цивільних професій найбільші зарплати в листопаді традиційно в медіабаєра -58,5 тис. грн, ендодонтиста - 50 тис. грн і водія-міжнародника - 45 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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