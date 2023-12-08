Судноплавство Сулінським каналом працюватиме цілодобово

Судноплавство розташованим на території Румунії Сулінським морським каналом, який є одним із коридорів, що сполучають українські морські порти на Дунаї із Чорним морем, запрацювало у цілодобовому режимі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Фейсбуці.

За його словами, цієї домовленості досягнуто під час третьої зустрічі щодо нарощення експортної спроможності для українських портів Дунаю, що відбулася в Румунії у четвер, 7 грудня.

«Повертаємося з рішенням про нічну навігацію на каналі Суліна. Вона вже запрацювала. Очікуємо від румунських колег забезпечення необхідною кількістю лоцманів. В такому разі вийдемо на 4 млн тонн експортної спроможності на місяць», - повідомив віцепрем'єр.

Він наголосив, що швидка та ритмічна робота цього шляху експорту залишається стратегічним напрямком роботи Мінвідновлення. За 11 місяців 2023 року загальний обсяг перевалки через українські порти на Дунаї склав майже 30 млн тонн.

Також продовжується спільна робота над збільшенням потужності залізничних та автомобільних пунктів пропуску у чотирьосторонньому форматі: Румунія - США - Європейська Комісія - Україна за участі Молдови.

«Два ключових питання, над якими працюємо зараз - це погодження пілотного проєкту на пункті пропуску "Красноїльськ - Вікову де Сус" - запуск вантажівок та "зелений коридор" через пункти пропуску "Рені - Джурдлешти - Галац" між Україною, Молдовою та Румунією», - зазначив Кубраков.

Крім того, у листопаді розпочалися ремонтні роботи на пункті пропуску "Рені", щоб створити там умови для спільного контролю з Молдовою. У першому кварталі 2024 року планується завершити ці роботи та запустити спільний контроль. Мінвідновлення також звернуло увагу колег на необхідність збільшення фахівців фіто та ветеринарного контролю на кордоні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 24 листопада ухвалив рішення розширити межі акваторії морських портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ для забезпечення їх стабільного функціонування в умовах воєнного стану.

Українські порти Дунайського кластера у січні-жовтні 2023 року збільшили обробку вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,2 раза - до 27,6 млн тонн.