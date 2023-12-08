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МВФ підтвердив потребу України в $42 мільярдів зовнішнього фінансування наступного року
23:26 07.12.2023 |
Міжнародний валютний фонд підтвердив, що для забезпечення фінансової та зовнішньоекономічної стабільності Україна потребуватиме щонайменше 42 млрд дол. зовнішньої підтримки в 2024 році.
Про це повідомила в четвер на пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«У 2024 році, за оцінками МВФ, країні знадобиться близько 42 млрд дол. фінансування. І підтримка з боку міжнародної спільноти, в тому числі ЄС, Сполучених Штатів і G7, а також, звісно, міжнародних фінансових установ, буде необхідною для повернення країни на шлях фіскальної та зовнішньої стабільності», - зауважила представниця Фонду.
Водночас вона додала, що українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість.
«Перспектива, звісно, вкрай невизначена, втім вона є стійкою», - підкреслила представниця МВФ.
Вона нагадала, що в останньому прогнозі для України Фонд покращив очікування щодо зростання ВВП до 4,5% за результатами 2023 року. Крім того, різко знизився рівень інфляції в країні, а валютний ринок стабілізувався, що дозволило Україні перейти до режиму керованого обмінного курсу.
Як повідомляв Укрінформ, оцінки МВФ щодо потреб України в зовнішньому фінансуванні збігаються з розрахунками українського уряду та залишаються стабільними. Зокрема, у вересні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що в 2024 році Україна потребуватиме близько $42 мільярдів фінансової підтримки з боку партнерів.
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