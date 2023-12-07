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НБУ вибудовує комунікації з податковою і митницею для повернення валютної виручки - Пишний
17:53 07.12.2023 |
Національний банк України (НБУ), який нещодавно скоротив термін повернення валютної виручки агроекспортерів зі 180 до 90 днів, і надалі протидіятиме "чорному експорту" та боротиметься з неповерненням валютної виручки, зокрема й шляхом вибудовування нових відносин із Держподатковою службою та Держмитслужбою, заявив глава НБУ Андрій Пишний.
"Ми робитимемо все для того, щоб експортна виручка поверталася в Україну. Сьогодні її неповернення сягає $8 млрд, якщо не більше. Ці $8 млрд - де вони? Які податки з них отримали українці?", - сказав він на щорічному форумі корпоративних директорів Професійної асоціації корпоративного управління в Києві.
Пишний уточнив, що наразі скорочення терміну повернення валютної виручки торкнулося тільки агроекспорту, і Нацбанк і надалі підтримувати уряд у цьому питанні, з огляду на важливість "зернового коридору", зокрема для платіжного балансу України.
Він навів дані Бюро економічної безпеки про 135 млрд грн експорту зерна невідомого походження, що означає його закупівлі за готівку на сірому ринку без сплати податків.
Голова Нацбанку закликав корпоративних директорів до побудови внутрішньої системи контролю, яка унеможливила б такі операції компаніями.
"Національний банк бачить усі операції і буде бачити ще більше. Ми разом із запровадженими обмеженнями зараз вибудовуємо нову систему комунікації з Державною митною службою та Державною податковою службою. Усе це робиться заради однієї мети: експортна виручка, золотовалютні резерви", - наголосив Пишний.
За його словами, Нацбанк готовий до такої, "можливо, некомфортної, але дуже корисної, чесної, відвертої" дискусії та вислуховування потреб бізнесу.
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