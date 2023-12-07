Покупки до новорічних свят планують 59% українців

У період різдвяно-новорічних свят покупки планують 59% українців, переважна більшість з них витратять кошти на Новий рік.

Такі дані дослідження оприлюднила компанія Deloitte.

«Вже другий рік триває повномасштабне вторгнення росії в Україну і вдруге період різдвяно-новорічного шопінгу відбуватиметься під час війни. Попри це, більша частина українців (59%) не планує відмовлятися від святкових покупок, але цей показник дещо менший, якщо порівняти з минулим роком (61%)», - йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, 49% українців витратять більше коштів на святкування Нового року, ніж на Різдво. Найбільше коштів на святкування Нового року планують витратити респонденти у східних областях України, тоді як на святкування Різдва - в західних областях. При цьому майже 45% українців святкуватимуть Різдво 25 грудня і тільки 17% - 7 січня.

Переважна більшість респондентів, 56%, мають намір витрати на покупки від 1000 до 5000 грн. Найпопулярнішими категоріями товарів усе ще залишаються продукти харчування, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої.

Водночас 68% респондентів (минулого року - 61%) планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність. Із них 86% направлять допомогу захисникам на передовій; 66% - нададуть перевагу продавцям, які підтримують ЗСУ та постраждалих від війни цивільних, переказуючи на допомогу частину коштів з кожної покупки.

Як повідомлялося, в Україні у листопаді 2023 року зросли роздрібні ціни на більшість молочних продуктів.