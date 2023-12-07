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Україна з початку року отримала міжнародної допомоги майже на $37,4 мільярда
14:17 07.12.2023 |
З початку року Україна отримала міжнародної допомоги у розмірі майже 37,4 млрд дол. США, з яких понад 4,7 млрд отримано в жовтні-листопаді.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді, повідомляє пресслужба НБУ.
"У жовтні-листопаді дефіцит державного бюджету без урахування грантів у доходах розширювався. У січні - листопаді 2023 року дефіцит перевищив 1450 млрд грн (1045 млрд грн з урахуванням грантів). Бюджетні потреби, як і раніше, передусім профінансовано за рахунок міжнародної допомоги (майже 37,4 млрд дол. з початку року, з яких понад 4,7 млрд дол. США отримано в жовтні-листопаді)", - йдеться в огляді.
Водночас пожвавився й внутрішній ринок запозичень. Зокрема, залучені обсяги від розміщення ОВДП у гривні перевищили обсяги перших місяців 2023 року (коли було впроваджено бенчмарк ОВДП для виконання нормативів обов'язкових резервів). Пожвавленню ринку сприяла приваблива дохідність державних паперів.
Як повідомлялось, від початку війни міжнародна допомога Україні перевищила €113 мільярдів. У 2023 році Україна очікує на $42 мільярди міжнародної допомоги, наступного року - розраховує щонайменше на $37 мільярдів.
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