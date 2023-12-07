Роботодавці Польщі та України об'єднують зусилля для розблокування кордону

Союз підприємців і роботодавців (ZPP) Польщі та Федерація роботодавців України (ФРУ) створили діалоговий майданчик для досягнення компромісу щодо розблокування польсько-українського кордону та звернулися цією ініціативою до урядів двох країн та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Переговорний майданчик спрямований на прискорення та оптимізацію діалогу та вироблення взаємоузгоджених рішень, повідомили у ФРУ.

"Ці рішення допоможуть урядам обох країн досягти взаємовигідного компромісу та розблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Як представники об'єднань роботодавців ми більше, ніж будь-хто інший, зацікавлені в пошуку конструктивного та ефективного компромісу, який би дозволив вирішити претензії з обох сторін, якнайшвидше розблокувати кордон та існуючі логістичні маршрути, відновивши нормальний рівень торгівлі між Польщею та Україною", - йдеться у спільній заяві ZPP та ФРУ.

Федерація роботодавців України також підкреслює, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща не тільки стала головним логістичним хабом для розподілу та сортування допомоги для України, а й посіла перше місце в рейтингу серед країн, куди було експортовано найбільше товарів з України.

Крім того, після рішення Євросоюзу надати Україні можливість вільної торгівлі з країнами ЄС, загальний рівень торгівлі між Польщею та Україною продемонстрував нові рекордні показники, що позитивно вплинуло на створення нових робочих місць та розширення виробничих потужностей в обох країнах.

Із 6 листопада 2023 року на кількох прикордонних переходах між Польщею та Україною триває акція протесту польських перевізників. Через це суттєво порушено транспортування вантажів в обох напрямках. Протест підтримують усі основні транспортні асоціації Польщі.

"Кожен день блокування кордону - це нові втрати бізнесу та європейської економіки. Ситуація потребує якнайшвидшого вирішення і для цього необхідною задіяти всі можливі інструменти", - сказано в повідомленні ФРУ.

"Від блокування перевезень страждають торгові й виробничі ланцюжки між Україною та країнами ЄС, від чого несуть втрати європейські компанії, у тому числі й польські, які постачають товари в Україну. Ми з нашими польськими колегами об'єднуємо зусилля для того, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації та прискорити досягнення компромісу. За результатами наших дискусій ми незабаром представимо розроблений перелік можливих компромісних рішень щодо розблокування кордону. Сподіваємось на розуміння та підтримку нашої ініціативи", - зазначив гендиректор ФРУ Руслан Іллічов.