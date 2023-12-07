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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна залучив до держбюджету понад 700 мільйонів від оренди майна

13:42 07.12.2023 |

Економіка

 

Фонд державного майна із початку року залучив до державного бюджету 702 млн грн від оренди держмайна.

Про це повідомила пресслужба Фонду у Facebook.

"З початку року завдяки оренді державного майна Фонду вдалося залучити до державного бюджету 702 млн гривень прямих надходжень", - йдеться у повідомленні.

Найбільше коштів бюджет отримав від оренди в Одеські області - близько 249 млн грн, у Києві - понад 99 млн грн та на Дніпропетровщині - понад 63 млн грн.

Як зазначив голова Фонду держмайна Віталій Коваль, сьогодні держава має 14,3 тис. чинних договорів. Протягом першого півріччя 2023 року Фонд уклав 760 нових угод про оренду активів. Станом на грудень ця кількість майже подвоїлася.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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