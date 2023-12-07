Реєстр декларацій чиновників і депутатів відкриють після 10 грудня

Єдиний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відкриють після 10 грудня, коли завершиться процес вилучення з нього інформації про декларантів, які здійснюють захист держави, та членів їх сімей.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Не пізніше 10 грудня НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, які надійшли до цієї дати. Таким чином буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень закону "Про запобігання корупції", - зазначається у повідомленні.

У Нацагентстві зауважили, що вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій здійснюватиметься і після 10 грудня аж до дати завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб України.