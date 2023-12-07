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АНАЛІТИКА

Ворог пошкодив припортову інфраструктуру Подунав’я

11:59 07.12.2023 |

Економіка

 

У ніч проти 7 грудня російські окупанти майже дві години атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Тelegram.

Сили ППО збили переважну кількість ворожих дронів, проте є влучання.

"Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув", - зазначив Кіпер.

До того ж на місці сталася пожежа, яку вже ліквідували співробітники ДСНС. Джерело: https://biz.censor.net/n3460106
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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