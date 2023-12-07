Ринок нових комерційних авто за рік збільшився на понад 70%, – «Укравтопром»

Впродовж листопада на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1031 авто, що на 6% більше, ніж у жовтні.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім листопадом, реєстрації нових комерційних авто збільшились вдвічі.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

* Renault - 241 машина;

* Peugeot - 74;

* Ford - 72;

* Mercedes-Benz - 71;

* MAN - 67.

Загалом із початку 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 10,1 тис. нових машин, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.