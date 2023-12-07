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АНАЛІТИКА

Ринок нових комерційних авто за рік збільшився на понад 70%, – «Укравтопром»

10:55 07.12.2023 |

Економіка

 

Впродовж листопада на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1031 авто, що на 6% більше, ніж у жовтні.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім листопадом, реєстрації нових комерційних авто збільшились вдвічі.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

* Renault - 241 машина;
* Peugeot - 74;
* Ford - 72;
* Mercedes-Benz - 71;
* MAN - 67.

Загалом із початку 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 10,1 тис. нових машин, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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